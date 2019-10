Los motivos son evidentes. Por un lado, resguardarla para que no se la revictimice dentro y fuera del “pueblo chico”. La prueba de que no siempre hay empatía con las mujeres que denuncian abusos sexuales es el hashtag #AxelConVos, sostenido por sus fans ayer durante todo el día. Según explicaron los abogados de la denunciante a Infobae, el hermetismo también tiene como objetivo no obstruir la investigación, que está en plena etapa de recopilación de evidencias y recabado de testimonios.