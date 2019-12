Pamela a la tarde es otro de los programas que dirá adiós para no volver el próximo año. El ciclo conducido por Pamela David arrancó el 8 de mayo de 2017. La conductora y figura de América venía de estar durante ocho temporadas al frente de Desayuno americano, y decidió pasar a la tarde. Luego de tres años, el ciclo llega a su fin y aún no está confirmado que programa ocupará esa franja horaria. "Leí que me iba a tomar un año sabático, pero no sé lo que es eso. Trabajé toda mi vida, desde que soy muy chica, y no podría no hacerlo. No sé lo que es no trabajar, por eso estoy siempre pensando cosas nuevas”, dijo David en una entrevista. El 31 de diciembre será el último día en que Pamela conducirá su programa vespertino y aún no se sabe que hará la conductora el próximo año.