Por esos años parecía estar perdido, cerca de un final trágico e inminente, se inyectaba heroína y lo aceptaba, pero como algo positivo: “La droga no destruye mi cuerpo, me siento genial, si no me sintiera genial cambiaría la forma en la que vivo”. Era obvio que John no ignoraba los peligros del abuso de sustancias, ya que cuando llegó a Red Hot Chili Peppers en 1988, fue para reemplazar a Hillel Slovak, guitarrista y fundador del grupo liderado por Anthony Kiedis, que había fallecido víctima de una sobredosis de heroína. Estaba claro que a John sus demonios lo estaban llevando por el camino equivocado, pero la fama estaba creciendo, lo acechaban los flashes y los fans, las giras eran interminables y estaba ganando dinero como nunca antes. Frusciante no podía con eso, era demasiado, necesitaba recluirse. Y lastimarse solo.