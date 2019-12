Después de hablar en LAM el viernes, Yanina volvió a referirse al tema el sábado en Polino Auténtico -por Radio Mitre- en diálogo con su compañera, Amalia Granata. "En principio, la decisión (de la separación) fue mía, más que nada por un tiempo, porque con todo lo que me pasó hace dos años yo necesitaba... Viste que uno tapa, tapa, tapa, tapa, y un día me relajé, ya estaba todo tranquilo, y dije: ‘Ahora quiero pensar por qué perdoné, si por amor, si por cariño, si por rutina’. Lo estuve pensando todo el año. Y sentí, sola, que yo me empecé a alejar. Acá no hubo una pelea, no hay un grito, no hay un portazo. Yo empecé a sentir que estábamos juntos pero que yo estaba alejada, en la misma casa. Él me reprochaba mucho ese alejamiento, y yo le decía que no lo entendía. Si yo estaba en casa... Un día me di cuenta que él tenía razón”, sostuvo la panelista.