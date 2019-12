Yanina se sinceró una de las razones que la llevaron a decidir que lo mejor era no continuar con el comentarista deportivo. “Con todo lo que me pasó hace dos años -dijo-, uno tapa, tapa, tapa, y un día me relajé y pensé: ‘¿Por qué perdoné?’. Lo estuve pensando todo el año. Y sentí, sola, que me empecé a alejar. Acá no hay una pelea, un portazo, ni lo eché. Sentí que estábamos juntos, pero alejados. Él me reprochaba ese alejamiento, yo no lo entendía. Hasta que un día me di cuenta de que tenía razón". Fue entonces cuando Yanina y Diego arribaron a una conclusión: "Lo charlamos, y decidimos que lo mejor era separarnos”.