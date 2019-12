En octubre pasado, el prestigioso médico sorprendió con el anuncio de su casamiento en el programa Pamela a la tarde. “Es verdad que me caso. Mi hijo quiere que hagamos una gran fiesta pero yo voy a hacer algo para la familia y algunos amigos, algo muy íntimo. Con respecto al viaje, la verdad que no tengo idea de qué vamos a hacer. ¿No quieren hablar de otra cosa muchachos?”, les dijo a los integrantes del programa, dejando en claro que no quiere que se sepa detalle alguno de la boda.