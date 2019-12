“Tuvimos una buena charla. Me dijo cosas que no me gustaban, pero prefiero tener un hijo que me diga las cosas en la cara de frente y cosas feas, cosas que no me gustan, a tener un hijo sumiso y que diga ‘si papi, no pasa nada’. Entonces yo estoy orgulloso y feliz de tener el hijo que tengo”, subrayó.