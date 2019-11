Así sucedió durante el diálogo que Castro mantuvo con una cronista de Confrontados, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte a través de la pantalla de El Nueve. “Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo y con la gente a la que le pude causar algún tipo de efecto rebote. Después no me interesa hablar con los medios de algo que tiene que ver conmigo”, expresó a la salida de uno de los ensayos de Desnudos, la obra que protagonizará en Mar del Plata junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola, además de la madre de sus dos hijos menores.