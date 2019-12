Además, Romina habló en Todos Juntos, el programa radial que se emite en CNN Radio y profundizó acerca de su relación con Arana: “No volví a hablar, lo conozco. He tenido varias charlas con Facundo. Mientras que hice Noche y Día e incluso después. Entonces a veces no hace falta levantar el tubo. No me movió la aguja (el posteo). Es algo que él cree que vio. Mi relación quedó bien con él. Facundo sabe quien soy yo y yo sé quién es él. Después que él se haya ido de boca, creyendo que me vio morir, fue una ensalada rusa y muy raro lo que quiso poner. Habla más de él que de mí”, aseguró la ex Chiquititas.