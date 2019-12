La actriz no escapa a ninguna pregunta, y lejos de no querer entrometerse en política, señala su opinión sobre el presidente electo, Alberto Fernández, y de la realidad económica y social que vive la Argentina: “Tengo las mejores expectativas. Necesitamos un presidente y un gobierno que estén a la altura de nuestro país. Creo y espero que Alberto lo esté. Según el camino que propone recorrer está mucho mas ceca que el gobierno anterior de acuerdo a lo que yo quiero de mi país”. Y no escatimó en hablar del cimbronazo social y político de los últimos meses: “El que no sintió la crisis no vive en este país”. Y hasta se disgustó por los titulares periodísticos: “Leer los diarios no es comprometerse, para mí en los diarios no está lo que sucede, vivo en este país, miro las cosas que pasan, no hace falta leer una noticia para saber lo que está pasando, el simple hecho de vivir, de apostar, de trabajar en este país, de mandar a tus hijos a una escuela de este país… El que no entiende y no puede contemplar lo que hay alrededor es el que no quiere ver. No creo que sea necesario una noticia o un diario para saber lo que pasa. Incluso siento que está todo tan polarizado que no es el momento de confiar en los titulares de ningún diario”.