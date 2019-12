“Lorena se mira al espejo tranquila, sonríe y se dice te quiero a sí misma. Laura no sale del puto gimnasio no acepta lo hermosa que es. Felipe muerde la tristeza si piensa en ella que ya no está, Marina es la luz del ancho mar”, sigue. El estribillo continúa: “Son el origen y el final, jamás podremos ocultar de la belleza de los nombres, todos tenemos una luz, que romperá la oscuridad, y esa luz lleva tu nombre”.