“Me dolió mucho que no venga porque me había prometido que iba a estar. Igual, aunque me dejó pagando, la sigo respetando un montón. Hoy voy por la calle y las señoras grandes me llaman ‘Princesita’ y piden fotos. Me da vergüenza. No es un nombre que yo elegí, sino que me quedó. Pero sigo pensando que hay una reina antes que yo, y la verdad que espero que se dé la oportunidad de cantar juntas, aunque hoy me falló", agregó.