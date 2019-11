Dalila se enteró de las fuertes declaraciones de su colega y publicó un video en Instagram: “Hola a toda la familia y el público de Buenos Aires. Lógicamente ya me enteré de todo y no quiero reír porque creo no tiene nada que ver con nada. Yo con Karina no tengo nada, es más después de esto volvimos a hablar. Está todo más que bien. Yo no tengo nada que hablar con nadie, ni aclararle nada a nadie. Dicen que van a venir los periodistas. Pero las internas son internas. Yo con Karina me sigo hablando. Ya lo discutí con ella”.