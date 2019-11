En el última día con vida del actor, Fabi pudo despedirse. “La primera que entró fui yo. Le agradecí, y le dije que estaba muy contenta de ser su hija, por el amor me había dado, como me había educado y formado como ser humano. Lo cariñoso y lo buen abuelo que había sido con mi hija”. Esas fueron las últimas palabras de una hija agradecida hacía un padre que lo había dado todo. “Si él tenía que irse, que se fuera tranquilo porque acá estaba todo bien. Era un momento de ser libre”. Y lo dejó partir en paz. Ya no quería verlo sufrir más.