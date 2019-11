Roswicha Bertasha Smid Honczar pasaba sus días durmiendo en las calle y no tenía un lugar estable de permanencia. “Me alimento de la basura y ya me he intoxicado dos veces”, reconoció, en diálogo con la prensa. Aquella estrella que había rodado casi medio centenar de películas ahora pasaba desapercibida y ya no quería hablar. Le ofrecieron dinero y vivienda gratuita durante un año a cambio de un par de notas periodísticas, y Roswicha -que ya no era Nadiuska- se negó, alegando que si necesitaba algo ya se lo iba a mandar Dios.