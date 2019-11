Carlín se encuentra en un estado complicado hace varios años, luego de haber sufrido dos ACV que afectaron su vida física y psíquica de manera considerable. Calvo está al cuidado de seis enfermeras que lo controlan día y noche, y monitoreado por cámaras las 24 horas, ya que no puede manejarse de manera independiente. La última internación del actor fue en octubre del año pasado, cuando tuvo una infección urinaria. “Somos un grupo reducido y muy unido. Somos los amigos del campeón y del no campeón; al contrario de muchos otros que han desaparecido. Hay personas que estuvieron en las buenas y en los momentos que más se los requiere, no están. Igual se los respeta en sus pensamientos”, había dicho el peluquero Fabio Cuggini, amigo íntimo del actor en ese entonces, en un diálogo exclusivo con Teleshow .