Facundo dijo que físicamente no se ve parecido a su padre, pero sí nota similitudes -que son más que evidentes- en los gestos: "Muchos me dicen que les hago acordar a él por los gestos que hago con las manos… Viendo Amigos son los amigos noto ciertos latiguillos en los que me veo parecido y me sorprendió. Siento orgullo por hacerle acordar a la gente de mi viejo de una manera linda: porque no me estoy copiando, es algo que heredé de él".