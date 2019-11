“El viernes Martín me dijo ‘me quiero ir (a Miami)’, y yo le dije ‘bueno, vamos’. Y nos preguntamos cómo… Es muy difícil. No tenemos la manera de pagar ni solventar nada de lo que tenemos que hacer para llegar a Ezeiza. Entonces le dije que hace 25 años que soy la cara de la hermana de Martín Carrizo. Voy por la calle y me gritan ‘aguante Carrizo’, ‘aguante Animal’, ‘besos a Martín’. Y hace cuatro años que me gritan ‘fuerza Carrizo’, ‘este abrazo es para él’, ‘queremos que se cure’. Entonces le dije a Martín: ‘Hay mucha gente que te quiere y que te conoce. ¿Quéres que pidamos ayuda?’ Me dijo que sí. ‘Querés que lo hagamos en el ámbito privado?’ ;Me dijo que no. ‘¿Estás seguro?’, le pregunté. Me dijo que sí'", recordó Caramelito en La Noche de Mirtha.