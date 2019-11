“El viernes Martín me dijo ‘me quiero ir (a Miami)’, y yo le dije ‘bueno, vamos'. Y nos preguntamos cómo… Es muy difícil. No tenemos la manera de pagar ni solventar nada de lo que tenemos que hacer para llegar a Ezeiza. Entonces le dije que hace 25 años que soy la cara de la hermana de Martín Carrizo. Voy por la calle y me gritan ‘aguante Carrizo’, ‘aguante Animal’, ‘besos a Martín’. Y hace cuatro años que me gritan ‘fuerza Carrizo’, ‘este abrazo es para él’, ‘queremos que se cure’. Entonces le dije a Martín: 'Hay mucha gente que te quiere y que te conoce. ¿Quéres que pidamos ayuda?’ Me dijo que sí. ‘Querés que lo hagamos en el ámbito privado?’ Me dijo que no. ‘¿Estás seguro?’, le pregunté. Me dijo que sí’", sostuvo Cecilia.