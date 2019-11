Finalmente, y después de varias reuniones, Lola decidió firmar. Durante las primeras galas tuvo un bajo perfil y no logró sorprender. Pero las ganas de superarse generaron que Lola bailara cada vez mejor, y el nivel de técnica que demostró a lo largo del tiempo hizo que resaltara por sobre otros participantes. “No me gusta el quilombo. Tengo un montón de personalidad en mi casa, pero no me quiero meter en problemas”, había dicho en una entrevista con Teleshow .