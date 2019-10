—Siempre quise ser contadora pública. Me recibí y ejercí hasta que lo conocí a Diego (Latorre), me casé y me fui a vivir afuera. No me siento contadora frustrada porque soy la que maneja los números de la familia. Yo me encargo de todo lo de Diego, de Lolita (su hija, flamante estrella del Bailando 2019) y de lo mío. Me ocupo de ganancias, bienes personales, ingresos brutos, IVA. Soy nuestra propia contadora.