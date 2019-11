“En el día de hoy se van a ir dos parejas, lamentablemente. Hicimos las cuentas y no llegamos. Sabía que cuando comentara esto se iban a poner mal pero no, no llegamos… En el próximo ritmo se van a ir dos parejas también. Nos dimos cuenta de que se tenían que ir dos parejas hoy porque no llegamos a la gran final, que es el lunes 15 de diciembre”, se sinceró Tinelli, ante la mirada atónita de todos los presentes en el estudio.