“No, por favor... No, no, nunca”, aseguró Rossi, titubeante. “Alguien puso una equis sobre el nombre de Araceli”, insistió el conductor. “No lo decidí yo sola... (sino) todo el grupo de Producción del Bailando”. “¿Quién es ese grupo de productores? No para marcar, sino para saber", indagó Marcelo. “Yo no lo decido sola, y a algunos les parece más interesante hacer a Cher que hacer a Araceli”. “A este comité de asesoramiento artístico -razón el conductor- le pareció más importante hacer a Cher que hacer a Araceli”. “No, no importante”, buscó justificar Lolo. “¿Les gustó más...?", la ayudó Tinelli. “Ponele”, fue la respuesta. Detrás, Flor Torrente exhibía una sonrisa a mitad de camino entre la resignación y el sarcasmo por no encontrar motivos suficientes para no homenajear a una de las actrices más respetadas de la televisión y el teatro, que en sus inicios, además, se destacó en el modelaje.