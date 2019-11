Mientras charlaba con su pareja, se acercó un joven que llevaba consigo un carro de cartones. “Nos pidió plata, nos dijo que tenía hambre y quería comer. Le respondimos que no teníamos nada, pero él insistía y no se iba... Se quedó mirándonos fijo, nos intimidaba y nos provocaba porque nos seguía pidiendo, aun cuando le explicamos en reiteradas ocasiones que no teníamos nada para darle”, relató la periodista.