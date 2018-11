"Yo cumplí con una obligación ciudadana de marcarle a un motociclista que estaba por la bicisenda manejando su moto. Le dije que eso no se tenía que hacer. Él bajó, empezó a pegarme, quiso abrir mi camioneta. No pudo. Golpeó el vidrio de mi lado, no pudo romperlo, entonces siguió golpeando hasta que logró romper de un puñetazo la luneta de atrás", detalló Leyrado.