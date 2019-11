La tarde fue ideal: Gimnasia ganó 4 a 0 y Maradona fue recibido como un verdadero dios, al que le pusieron un trono, desde el cual vio todo el partido. Ese día estuvo cargado de emociones y el Diez le hizo una promesa a los hinchas de Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa. “Voy a volver, voy a volver... A todos ustedes, los voy a tener en mi memoria”, les dijo el ex jugador. “Estuve hablando con la gente de Newell’s, algún día nos veremos. Yo no hablo por hablar. No quiero poner calientes a los de enfrente. Yo soy leproso y a mí no me compra nadie. Gracias por venir, gracias por el recibimiento, gracias por esto. Gracias por este amor", expresó el ex futbolista, muy conmovido.