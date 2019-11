“Queridísimo Uruguay, te tengo que confesar… Hay veces que no te escribo porque no me contestás”, entonó El Salmón durante un fragmento de “Clonazepán y circo”. Luego de cantar “A los ojos”, se dirigió al costado del escenario para buscar un termo y un mate. Y así, con el termo bajo el brazo, realizó los movimientos de torero que lo caracterizan en sus recitales.