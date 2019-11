“Más feliz no puedo estar. En ella encontré una tremenda mujer. Yo amo la familia, amo todo el concepto de familia, y la veo con su hija y me enamora. Es muy simple, me cuida mucho. Ella es todo lo que está bien. Me llena por todos lados y me hace mejor persona”, halagó el Pollo a su pareja en diálogo con Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por la pantalla de El Nueve.