Por otro lado, el coreógrafo sostuvo que su separación fue en buenos términos e hizo referencia a la relación que la ex Combate mantiene con su ex, Nico Occhiato: “He sido celoso, no soy celoso hace mucho tiempo, con mi ex si lo era. Con Flor nunca lo fui, por suerte. Acepto todas las reglas del juego, acepto las relaciones cuando uno se separa tiene que estar bien con el ex, como lo hice yo con mi ex. Está buena la relación que tienen Nico y Flor, yo la acepté desde un principio. También porque cuando nosotros empezamos a salir, éramos amigos a mi siempre me gusto la idea de que uno cuando se separa tiene que llevarse bien porque todo lo que se vivió. Soy muy respetuoso con las personas, con mi ex lo fui cuando pasó todo lo de Flor, también quiero que ellos (Nico y Flor) se respeten como ex pareja y yo también como persona. No meterme, que ellos sean libres", apuntó Mati Napp, invitado a Siempre Show.