Por su parte, Nicolas Ochiatto también confirmó la ruptura por el mismo canal con el siguiente posteo: “Así como dice @florvigna, fueron 5 años de una relación muy sana y esta también es una separación sana, con mucho diálogo entre nosotros y en la que ninguno de los dos quiere lastimar al otro porque nos queremos, porque por más que nos distanciemos Flor va a seguir siendo una de las personas más importantes de mi vida. Porque lo hermosa que es por fuera no se compara con lo hermosa persona que es por dentro, no sólo conmigo, sino con toda la gente que la rodea. No sabemos qué va a pasar con nosotros en un futuro, pero hoy nos está pasando esto y elegimos ser sinceros. No es más que una separación de dos personas que se quieren mucho. Gracias por estos 5 años llenos de amor, risas, compañerismo y por hacerme tan feliz”.