En la noche de este lunes, Baclini concluyó sus palabras intentando definir su vínculo con Luciana (quien a su vez, en el Bailando discutió de política con el Mago Sin Dientes). “Todo este lío es porque como con Luciana... no entiendo por qué tanto lío por esto. -argumentó-. Se lo dije /a Cinthia) desde el día uno: tengo un amiga y no una amante. Soy fiel, no tengo una coma mal puesta, no tengo un mensaje mal puesto”. Y mientras seguía enalteciendo actitudes suyas, a su lado a Cinthia se le caía una lágrima. “Yo la amo como es. Y tengo un montón de cosas para decir...”, cerró.