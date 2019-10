Es la actual esposa de Thomas Shelby, pero fue previamente su secretaria y antes prostituta. Lizzie no reniega de su pasado, aunque ahora se muestre como la nueva señora de su hogar. Sabe de dónde viene y se hace cargo cuando algún hombre desfila por la casa de los Shelby y lo reconoce como un ex amante. Lizzie sabe que el corazón de Tommy guarda un lugar especial e intocable para Grace (Annabelle Wallis), el gran amor de la vida de Tommy, y no lucha contra eso. Entiende que su esposo necesita una compañera y acepta cumplir ese rol, aunque no le gusta que la releguen a la hora de tomar decisiones.