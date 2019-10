A Murphy no lo enloquece la fama, los premios ni las millonarias ganancias. Cuando le preguntan sobre su futuro afirma sin poses. “Solo quiero ser decente y bueno. Son valores antiguos, pero parece que están desapareciendo en la actualidad. Ahora es normal ser un déspota, un misógino, un asqueroso. Estos puntos de vista se están validando por todo el mundo. El no ser ostentoso y no hablar demasiado de ti mismo es a lo que intento aferrarme. Así es como me crié. No siempre lo consigo. Mi esposa y mis hijos son los que me dirán si estoy fallando, pero es todo lo que realmente quiero hacer. Eso es lo importante”.