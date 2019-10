“Yo me alejé porque él tiene un carácter muy difícil, tremendamente difícil. No es mala persona, pero por ahí había que llevar a alguien a saludar en esa época y él decía que sí pero cuando uno llegaba decía que no”, contó sobre los motivos que lo alejaron del astro. “Si alguien decía algo que no le gustaba él me hacía un gesto y había que sacarla. Esas cosas no las pude soportar”, agregó al respecto el representante de artistas, quien según se cuenta en la serie es quien lo salva a Luismi de caer en la bancarrota.