Solo el tiempo dirá si Luis Miguel volverá a ser la estrella favorita de Netflix, con la interpretación de Diego Boneta, quien logró formar una buena relación con su ídolo, además de consolidar su figura como actor.

"Interpretar a Luis Miguel no solo fue el reto más grande que he hecho en mi carrera como actor, sino que fue el personaje con el que más involucrado he estado en toda mi vida. Ha sido algo increíble porque gracias a él se me han abierto muchas puertas, no solo en el mercado latino pero también en Hollywood", aseguró el actor en diálogo con Infobae.