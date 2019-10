La primera reacción de la diva mexicana al escuchar la noticia fue tratar de desmentirla. “Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”, dijo Verónica dando a entender que todo había sido un pase de comedia.