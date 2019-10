Vale recordar que Nicole viene de vivir tiempos convulsionados a partir de los constantes conflictos con su ex, Fabián Cubero. “Es insoportable levantarse todos los días y tener un temita. No quiero contar nada porque es horrible hablar del padre de tus hijas, una persona con la que compartiste 11 años y que es el papá de tus hijas y va a ser familia, le guste o no, el resto de la vida. Pero 24 horas con temas, trabas, volviéndote loca… ¡Es insostenible!”, declaró el futbolista, con quien estuvo en pareja durante 11 años y de quien se separó hace tres.