"Felicitaciones Ventura, tuvo una idea sensacional, el Martín Fierro de la Moda. Quiero que sepan que he ido a todos los Martín Fierro artísticos y que esta noche las mujeres están más divinas que nunca, preciosas, vestidas que es una maravilla. Bueno, de verdad, 51 años que hago los almuerzos, me he vestido con todos los modistas argentinos, sólo una vez que vino Pierre Balmain a la Argentina me mandó un vestido para que lo luciera en mi programa. Les agradezco a todos, no puedo dar la lista porque son muchísimos, pero me han vestido todos. Yo me pruebo la ropa un día a la semana, con Vidal Rivas elegimos los modelos, cada vez que tengo más años soy más coqueta, quiero que sepan que esta fiesta es maravilosa y que sería bueno que apoyen un poco a la industria textil, que está pasando momentos muy delicados. Este Gobierno, o el que venga, que ayuden a la industria textil. Muchas gracias, esta noche va a ser inolvidable. Le dedico este premio a mi querida hija Marcela Tinayre, a Juanita Viale, Nacho Viale, a Goldie, mi hermana querida, que me está viendo, y a mi hemano José que está en el cielo. Y a todos ustedes, porque la verdad yo siento que me quieren, y yo también los quiero, yo también. Muchas gracias”, afirmó la conductora a la hora de los agradecimientos.