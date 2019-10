“Sí, yo me lo quería ganar. Me lo quería ganar porque amo la moda desde que tengo uso de razón, desde muy chica, siempre, siempre me gustó mucho. Y vengo de un lugar muy chiquito, de un pueblo muy chiquito, y la moda siempre me llamó la atención, me parecía fascinante. Muchas veces no tenía un peso y me compraba una tele, me hacía algo para el fin de semana. Dos grandes mujeres me enseñaron a coser, mi abuela, mi mamá, y eso sirvió para el resto de mi vida. Y lo importante es las cosas que uno sueña, que tarde o temprano, si uno las sueña con muchas ganas, se hacen realidad", expresó, recordando sus inicios en la moda.