“Yo sí o sí quería parto natural, y agradezco a la vida que pude tener a mis tres hijos así. El médico me dijo: ‘No vamos a arriesgarnos a que tengas una cesárea, entonces la mejor opción es que podamos inducir el parto’. Esto fue durante un control, todas las madres que tienen hijos saben qué son; se hacen cuando se acerca la fecha del parto. Me dijeron: ‘Vamos a inducirlo para que puedas tener el parto natural’. Yo dije: ‘Sí, por supuesto’. Yo asumía la inducción y me dijeron las fechas estimadas: si no recuerdo mal eran el cuatro, cinco o seis. Esas cosas que tiene una como madre primeriza...”, contó Prat.