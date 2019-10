En cuanto a su vida personal, la modelo anunció que estaba a punto de casarse con un empresario millonario en Europa. A los pocos días, sin dar demasiadas precisiones sobre el hombre en cuestión, la joven decidió dar marcha atrás con los planes de boda. “Al final no acepté. No me convenció y no quiero volver a equivocarme”, dijo al contar los motivos de su decisión.