El sábado a partir de las 20 se realizará una nueva emisión de La Noche de Mirtha, por El Trece. En esta emisión, la farándula se mezclará con la medicina. Los elegidos para acompañar a la diva en su mesa son el médico y ex jugador de rubgy Roberto Canessa Urta, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a días de un nuevo aniversario; el Dr. Alberto Crescenti, director del SAME y testigo de varias catástrofes humanitarias en la Ciudad, como el atentado a la Embajada de Israel y la Tragedia de Once; el periodista Gabriel Levinas; la actriz Minerva Casero; y el mago Norberto Jansenson.