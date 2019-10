—Sí, mucho. Me han ofrecido hacer algo con alguien puntualmente, que no me pareció. Esa persona tiene una manera de ver la vida, en el trato hacia compañeros y puntualmente con mujeres, que no es mi manera. A mí se me ha acusado muchas veces de hacer preguntas subidas de tono que las hacíamos todos en el programa, pero para mí el respeto a la mujer no pasa por ahí porque eso te conecta con el placer y el placer para mí no tiene absolutamente nada de malo. Respeto a las mujeres, el trato cotidiano y no faltarles el respeto. Respeto a las mujeres es que si vos y yo vamos a laburar en el mismo lugar, que vos cobres lo mismo que yo. Si yo dejo un trabajo y te toman a vos, y te toman ganando la mitad de lo que yo gano, hay una utilización de vos. Eso es el respeto a la mujer.