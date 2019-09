—Sí, me gusta. Como en todos los géneros, hay artistas que elijo y artistas que no elijo. Wos me gusta mucho. Me gusta Neopistea también. Duki tiene unas producciones que me parecen muy interesantes. Ca7riel me gusta mucho, seriamente. Me gusta Louta, me gusta Juan Ingaramo, me gustan artistas que he conocido en los últimos diez años. De afuera me gustan Drake, Billie Eilish. No estoy tampoco súper dentro de la movida, lo voy conociendo de a poco, pero me gusta. También me gusta lo que hace Dante (Spinetta). Es un tipo al que respeto mucho, y tiene esa facilidad de hacer todo y hacerlo todo bien, pareciera. Además en Argentina es creador, él abrió terreno junto con Emmanuel (Horvilleur) para lo que está sucediendo en el país, ¿no?