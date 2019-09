En 1974, al cumplir 40 años, después de protagonizar medio centenar de películas, grabar alrededor de 50 canciones, y mucho antes de que su singular belleza se opacara anunció su retiro. En su autobiografía explica su decisión: “Fui considerada como una de las grandes stars mundiales y, sin embargo, no soy nada. Siempre tuve esa lucidez. Mi sueño es regresar al anonimato completo. Me siento prisionera de mí misma. Cuando abandoné el cine, no podía más. Es muy difícil soportar el reverso de la medalla. Una frase resume muy bien la angustia que puede engendrar la celebridad: ‘La gloria es el duelo esplendoroso de la felicidad’. Estoy convencida de que la celebridad destruye. La popularidad es un veneno que me impidió vivir mi vida. Cuando dejé mi trabajo, me sentí salvada”.