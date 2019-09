En este sentido, el tatuador se refiere a los haters: “Me llaman la atención los que se animan a meterse en la vida de otro, pensando que Instagram es una plataforma de opinión. Yo no me dedico a andar mirando la vida de otro y opinando. En el cara a cara, nadie dice eso. Igual no me afectan los comentarios, me hacen reír un montón porque son el deseo interno autofrenado. Yo tengo el concepto de calle, y en la calle vas caminando y si bardeás a uno, te separan metros”.