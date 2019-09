“Me invitó y fui. Estuve haciéndole el aguante y bancando a morir. Me encantó, estuvo buenísimo”, afirmó la modelo en una nota que dio cuando volvió a la Argentina. “La verdad, estamos ahí. Tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. Fui a un viaje a acompañarlo. Disfruté muchísimo de verlo romper esas canchas, pero no sé qué pasará”, agregó la ex del Pelado López.