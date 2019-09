—Cuando era chica mi abuelo paterno me contó que mi bisabuelo al arribar a la Argentina desde Europa comenzó a trabajar en radioteatro. Pero ninguno de mis familiares directos se dedican a las artes escénicas. A los 8 años era muy curiosa e hiperquinética y le pedía a mi mamá que me llevara a clases de canto, baile y gimnasia artística. Era tan hiperactiva que a mi mamá le costaba hacerme dormir. Siempre de chica me gustó Charles Chaplin, aunque no tenía mucha información de él. A los 9 años, empecé a ver telenovelas mexicanas y brasileras con mi abuela que vivía en la casa de al lado de mi mamá. Me marcó la novela brasilera Xica Da Silva, que cuenta una historia de una esclava negra. No podía dejar de verla y en ese momento yo quería interpretar a ese personaje, quería estar en la pantalla. Ahí me di cuenta de que quería ser actriz.