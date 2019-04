—Nada de lo que está pasando me lo imagino. Ni hacer este disco, ni estar en Cannes. Es como en la película The Truman Show (el recordado filme de Jim Carrey que narra la historia de un hombre que descubre ser la estrella de un reality), cuando el protagonista toca el decorado y se da cuenta de que es todo mentira. Para mí que va a pasar eso en algún momento. Como que voy a llegar un punto y decir: "¡Ah, ok , están todas las cámaras filmando, cómo me armaron un circo!". Ojalá que no, que sea verdad todo lo que me está pasando, pero no sé.