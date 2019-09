Pero ante la inminencia del regreso, adelantó qué pasará con el perfil de su personaje en la versión teatral que se viene, y del resto de los personajes, sobre todo el de Guillermo Francella, su pareja en la ficción: "Yo creo que los personajes no van a cambiar, no hay manera de que Pepe de repente pase de ser el marichulo del año al tipo más respetuoso de la libertad de las mujeres. Lo mismo digo con Moni -sentenció-. Moni es de alguna manera muy machista en su pensamiento. Lo interesante de Casados con hijos es que es una crítica a la familia: no es literal, yo veo mucha gente literal. Casados con hijos es un chiste que al principio no se entendió porque lo tomaron literal. Es una crítica a a las relaciones, es una crítica al hombre, a la mujer, por eso lo mismo podemos hacer con esto que está pasando gracias a Dios, del avance de la mujer en sus derechos y del feminismo y de los hombres entendiendo que queremos igualdad. Creo que desde ahí con el humor podemos hacer cosas interesantes. No creo que ni Moni ni Pepe sean distintos de lo que son. Estamos todos en conversaciones e intentando que eso suceda".